



СМИ: Греция закупит у Чехии оружие и боеприпасы для Украины

Греческое издание eKathimerini сообщает, что чешские и греческие высокопоставленные лица ведут переговоры о ценах на закупку определенных видов вооружений, после чего последует подписание двустороннего соглашения.



Греческое издание пишет, что Афины передадут Киеву:



70 артиллерийских гаубиц M114 калибром 155 мм;

2 тыс. ракет Zuni;

180 противотанковых ракет;

90 тысяч снарядов калибром 99 мм для противотанковых и зенитных орудий;

4 млн патронов.





