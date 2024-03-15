СМИ: Греция закупит у Чехии оружие и боеприпасы для Украины
Греческое издание eKathimerini сообщает, что чешские и греческие высокопоставленные лица ведут переговоры о ценах на закупку определенных видов вооружений, после чего последует подписание двустороннего соглашения.
Греческое издание пишет, что Афины передадут Киеву:
70 артиллерийских гаубиц M114 калибром 155 мм;
2 тыс. ракет Zuni;
180 противотанковых ракет;
90 тысяч снарядов калибром 99 мм для противотанковых и зенитных орудий;
4 млн патронов.