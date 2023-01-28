



СМИ: Британия может передать Украине истребители

Газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщает, что Великобритания может передать Украине беспилотники в случае, если российские войска покинут украинскую территорию.



По словам источников, истребители могли бы заняться патрулированием воздушного пространства. В то же время газета не уточняет, о выводе войск РФ на какие позиции идет речь.



Один из собеседников The Telegraph, комментируя вопрос поставок истребителей, сказал: "Никогда не говори никогда". Другой источник отметил, что этот вопрос сейчас "не в приоритете".