



Ситуация в Авдеевке: россияне ведут "зачистку" и продолжают наступление

Оккупанты "зачищают" Авдеевку и наступают на других направлениях, - ВСУ



Российские военные "зачищают" Авдеевку после отхода украинских сил с занимаемых позиций 18 февраля. Кроме того, перегруппировываясь, наступают на других направлениях. Об этом сообщает спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.



"Россияне проводят перегруппировку. Они достигли своих каких-то тактических целей на Авдеевском направлении. Они, проводят, к сожалению, имеют такую возможность проводить "зачистку" в Авдеевке. Потому что это все же город, значительная территориальная единица. Они, вероятно, будут перебрасывать какие-то подразделения на другие направления. Но пока прошло короткое время, чтобы это произошло", - сказал он.



На подразумеваемый вопрос под зачисткой спикер сказал, что "это происходящее в городе, из которого вышли все силы".

"В том числе и то, что вы сказали (работа с ДРГ, разминирование и т.п. - ред.)", - констатировал Лиховий.



Ситуация на Таврическом направлении



Как добавил военный, в операционной зоне ОВГУ "Таврия" ситуация контролируемая.



"Противник зализывает раны. Пытается проводить определенные наступательные действия на несколько других направлениях кроме Авдеевского, где количество атак противника уменьшилось. Также несколько уменьшилась активность вражеской артиллерии и вражеской авиации", - преодолевал спикер.



В частности, по его словам, за прошедшие сутки на всей операционной зоне зафиксировано на всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" 26 авиаударов.



"Это тоже много как для всего фронта, но меньше, чем в предыдущие дни у нас было. И зафиксировано 803 обстрела - это где-то вдвое меньше, чем на самой горячей фазе Авдеевской оборонной операции. При этом стабильно высоким остается использование врагом дронов-камикадзе. Было 122 удары дронами-камикадзе за прошедшие сутки. Ракетных ударов не было", - отметил Лиховий.