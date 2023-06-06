



Шведы смоделировали прорыв дамбы Каховской ГЭС еще в 2022 году

Прорыв дамбы на Каховской ГЭС шведские инженеры Dämningsverket смоделировали еще в октябре прошлого года.



Такой сценарий был создан на основе радарной топографической съемки NASA при помощи программного обеспечения инженерного корпуса армии США.



Согласно тогдашнему прогнозу, тяжелее всего придется жителям левого берега Днепра, однако они не учли, что РФ доведет уровень воды в водохранилище до критической отметки в 17,5 метров, указав лишь 14 м.



Специалисты предполагали, что в результате взрыва будут снесены все пролеты дамбы. Также они прогнозировали, что волна высотой 4-5 метров накроет Антоновский мост в Херсоне через 19 часов. Кроме того, они считали, что приток Ингулец выйдет из берегов, а через 4-5 дней наводнение затронет реку Южный Буг в Николаеве.

Оккупированный Россией берег Днепра пострадает больше всего.



Шведские инженеры из Dämningsverket смоделировали прорыв дамбы на Каховской ГЭС еще в октябре. Рассказываем главноеhttps://t.co/3knrYfZs9G pic.twitter.com/D7AhQJ8j9m — Важные истории (@istories_media) June 6, 2023

Такой прогноз был сделан далеко не случайно. В сети нашли данные о том, что 205-я бригада ВС РФ в октябре прошлого года планировала подорвать дамбу. Жителям Херсонской области на этот случай даже давали "инструкции", как действовать в такой ситуации, пояснив, что это, конечно, "цинично, но это - война".