



Шольц продолжит прямые переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц будет пытаться достичь прекращения войны в Украине с помощью прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.



О важности проведения переговоров Шольц заявил в интервью газете Welt.



"Я снова буду говорить с Путиным по телефону, потому что надо говорить друг с другом. Именно Путин должен вывести войска из Украины и прекратить эту ужасную бессмысленную войну, которая уже стоила сотни тысяч жизней", - сказал немецкий канцлер.



Шольц подчеркнул: "Время от времени мы обсуждали вопросы обмена пленными, экспорта зерна из Украины и Запорожской атомной электростанции. Но важно, чтобы переговоры возвращались к актуальной теме: как миру выходить из этой ужасной ситуации. Предпосылка для этого очевидна: вывод российских войск".



Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил, что готов продолжать звонить Путину.