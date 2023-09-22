



ШаБля: Украина тестирует первые дистанционно управляемые боевые модули

Министерство обороны Украины уже допустило к эксплуатации первый дистанционно управляемый боевой модуль “ШаБля”. Используются сразу три образца модулей.



"Боевой модуль применяют для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями врага", – заявили в ведомстве.



Благодаря командной работе разработчиков и Акселератора Минобороны удалось ускорить преодоление препятствий на пути допуска “Шабли” к эксплуатации.



"Мы рады, что украинскую "ШаБлю" высоко оценивают не только наши воины и в Минобороны, но и такие большие друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", – прокомментировали разработчики.



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Украинский беспилотный робот Ironclad уже на передовой! Управление дистанционное, скорость 20км/час, боевая турель "Шабля", бронированный панцирь, тепловизор и тд. Робот может всё: штурмовать позиции врага (!!), вести разведку, обеспечивать пехоте боевое прикрытие, перевозить… pic.twitter.com/Bloqb9qfqg — Natalia Yashin (@YashinNatalia) September 21, 2023