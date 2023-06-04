



Русский Добровольческий Корпус: Россия больше не контролирует Шебекино

Город Шебекино Белгородской области, оказавшийся в эпицентре боевых действий, брошен властями. Официальные российские силы больше не контролируют этот населенный пункт, но их сопротивление нарастает, утверждают в “Русском добровольческом корпусе”.



“Цели у нас не меняются, они сохраняются. Наша задача – это Шебекино и Белгород. Сопротивления не было сначала вообще, но оно нарастает. И это плюс, потому что наша цель – это оттягивание войск с приграничных районов и фронта на себя”, – заявил в программе “Воздух. Новости” начальник штаба РДК Александр с позывным “Фортуна”.



По его словам, у добровольцев отсутствуют человеческие потери.



“Есть легкие раненые, но “двухсотых” у нас нет”. Министерство обороны РФ ранее заявило о ликвидации по меньше мере 70 диверсантов, проникших на территорию Белгородчины в ходе рейда 22-23 мая.



По словам представителя РДК, белгородские власти никак не помогли местным жителям в эвакуации.



“В тот момент, когда начались боевые действия, местное население начло хаотично убегать в Белгород, им даже не было обеспечена эвакуация. По большому счету приграничные села и Шебекино находятся в брошенном состоянии”, – заявил он.



На самом деле, как выяснил “Можем Объяснить”, власти помогают жителям в эвакуации, но берут за это деньги.