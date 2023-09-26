



Рота ударных "секретных" дронов уничтожила технику РФ на $7 млн. Видео

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Купянском направлении поразила 3 единицы техники противника с помощью дронов с ночной оптикой.



Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.



"Купянское направление. Воины роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр уничтожили российские танки Т-80 и Т-72, а также поразили вражескую гаубицу Д-30. Стоимость российской техники – более $7 млн. Дроны – сила", - отметил Сырский.







Вместе с тем, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что "секретный украинский дрон действует".



"Это результат работы искусных бойцов и украинского дрона, которого очень боятся оккупанты. Больше о самом беспилотнике расскажем после победы. Пусть остается "приятной" неожиданностью для врагов. Спасибо воинам за службу и крутые результаты. Дальше больше технологий и сюрпризов для россиян", - добавил министр.



