



Орбан созвал совет обороны из-за обострения боев в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что созвал утром в четверг совет обороны из-за обострения боев в Украине.



Орбан написал в соцсети Facebook, что созвал "на рассвете совет обороны" из-за "усиливающихся с сегодняшней ночи боев" в Украине. "Важнее всего были бы прекращение огня и мир... Для нас безопасность Венгрии на первом месте", - добавил Орбан, которого цитируют российские СМИ.



Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек.

