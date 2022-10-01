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Россияне подтвердили МАГАТЭ: гендиректор ЗАЭС - у них
01.10.2022 22:43 Mignews.ua

Россияне подтвердили МАГАТЭ: гендиректор ЗАЭС - у них

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов сейчас находится у российских оккупантов.

Эту информацию россияне подтвердили МАГАТЭ, утверждая, что Мурашов «временно задержан».



Напомним, ранее МИД Украины сделал заявление, в котором призвал ООН, МАГАТЭ и Группу Семи принять решительные меры в связи с похищением гендиректора ЗАЭС.

В дипведомстве подчеркнули, что задержание рашистами Игоря Мурашова - очередное проявление государственного терроризма и грубое нарушение международного права.

Представители МАГАТЭ, в свою очередь, заявили, что связались с российскими властями и запросили разъяснение причин незаконного удерживания гендиректора атомной электростанции. 
 

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