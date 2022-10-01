



Россияне подтвердили МАГАТЭ: гендиректор ЗАЭС - у них

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов сейчас находится у российских оккупантов.



Эту информацию россияне подтвердили МАГАТЭ, утверждая, что Мурашов «временно задержан».







Напомним, ранее МИД Украины сделал заявление, в котором призвал ООН, МАГАТЭ и Группу Семи принять решительные меры в связи с похищением гендиректора ЗАЭС.



В дипведомстве подчеркнули, что задержание рашистами Игоря Мурашова - очередное проявление государственного терроризма и грубое нарушение международного права.



Представители МАГАТЭ, в свою очередь, заявили, что связались с российскими властями и запросили разъяснение причин незаконного удерживания гендиректора атомной электростанции.

