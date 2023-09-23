



Россияне атаковали дронами Днепропетровскую область, ракетами “Оникс” – Одесскую

Российские войска в ночь на 23 сентября нанесли удар по территории Украины 15 ударными дронами “Шахед”. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.



Беспилотники запустили из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае в направлении Запорожской и Днепропетровской областей. Воздушные силы вместе с силами ПВО уничтожили 14 дронов.



В Днепропетровской области сбили 12 дронов, сообщил глава областной военной администрации Николай Лукашук. По его словам, в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры в Днепре. Власти Запорожской области удар беспилотников не комментировали.



Кроме того, ночью российские войска ударили ракетами “Оникс” по Одесской области, сообщила представитель оперативного командования “Юг” Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



“Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области, но это открытая территория. Критических разрушений и травмированных нет”, – сказала она .