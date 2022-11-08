



Россиян пугают польскими наемницами

Женщины-наемники из Польши участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами. Об этом сообщил российский военнослужащий в Харьковской области.



Он рассказал, что это происходило во время наступления противника на другом направлении.



— Там было очень много наемников. Среди них даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом. Воевать как мужик не каждый может. Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов) нам скидывать с беспилотников, женщин в атаку отправлять, — цитирует военнослужащего РИА Новости.