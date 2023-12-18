Россия запускает “шахеды-подделки”
Россия стала использовать в воздушных атаках так называемые лжешахеды. Эти БПЛА являются дешевой имитацией иранских дронов.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По словам спикера, это самые обычные модели с двигателями, которые просто летят по заданному курсу.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Такие модели, я бы сказал, "лжешахедов" можно увидеть в музее Второй мировой войны", - отметил Игнат. “Они изготовлены из простых составляющих”.