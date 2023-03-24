



Россия захватила около тысячи компаний на аннексированных территориях Украины

Журналисты “Новой газеты Европа” обнаружили 1150 компаний на аннексированных территориях Украины, которые теперь зарегистрированы в российской юрисдикции.



80% этих компаний фигурируют в реестре юрлиц Украины, то есть существовали до начала оккупации, а потом были переведены в российскую юрисдикцию. Среди них агрохолдинги, хлебокомбинаты, горнодобывающие компании, заводы, предприятия пищевой промышленности, рынки, сети аптек, торговые центры и многие другие.



Новые владельцы компаний, как правило, россияне. На аннексированных территориях они открывают новые производства или расширяют свои компании. Чаще всего это бизнесмены из Москвы, Ростовской области и Крыма.



При этом из тысячи компаний только у 260 указан собственник, основная причина – попытка предпринимателей избежать санкций.



Как отмечает издание, зачастую речь идет о новых владельцах имущества, которое оккупационные администрации объявили “бесхозным”. В частности, назначенные Россией власти оккупированной части Запорожской области в июне объявили о “национализации” имущества, владельцы которого не зарегистрировались в российской налоговой. Такие активы передают или государству, или новому владельцу.