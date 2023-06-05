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Россия за месяц запустила по Украине 300 иранских БПЛА, - британская разведка
05.06.2023 11:39 Ирина Демьянова

Россия за месяц запустила по Украине 300 иранских БПЛА, - британская разведка

В течение мая 2023 года Россия запустила более 300 иранских беспилотных летательных аппаратов в ходе атак против Украины. Это самое интенсивное применение этой системы вооружений на сегодняшний день.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия, вероятно, запускает так много БПЛА, пытаясь заставить Украину использовать ценные передовые ракеты ПВО.

По данным британской разведки, Россия вряд ли добилась заметного успеха: Украина нейтрализовала не менее 90% приближающихся БПЛА, в основном используя свои старые и более дешевые средства ПВО и электронные помехи.

"Россия также, вероятно, пыталась обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта. Однако Россия по-прежнему очень неэффективна в поражении таких динамичных целей на дальних дистанциях из-за своих несовершенных процессов наведения", - отмечают в Минобороны Британии.


 

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