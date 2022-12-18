



Россия уже получила новую партию иранских дронов – украинская разведка

РФ уже получила новую партию иранских дронов-камикадзе Shahed, но она меньше предыдущей, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.



“Это новая партия дронов Shahed, мы не комментируем ее количество, но видим, например, что во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов Shahed не использовались. Это новая партия, но партия по сравнению с начальным массированным использованием Shahed, очевидно, меньше”, – подчеркнул Юсов.



У США есть доказательства, что Иран и Россия заключили сделку о поставке баллистических ракет.



Россия и Иран планируют совместное производство самолетов.