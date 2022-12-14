



Россия и Иран планируют совместное производство самолетов

На иранском острове Киш открылась 11-я международная авиавыставка, на которой свои последние достижения в области авиапромышленности представили 80 иранских компаний и 10 иностранных – из России, Китая и Эфиопии, сообщает агентство Tasnim.



Выступивший на церемонии открытия авиасалона замминистра промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехр Мантеги заявил, что Иран и Россия обсуждают совместные проекты по производству самолетов, вертолетов, а также организации техобслуживания авиатранспорта.



“На 11-м Иранском международном авиасалоне обсуждается производство Союзом авиапроизводителей России самолетов вместимостью от 100 до 150 человек, а также сотрудничество в области проектирования и производства самолетов на 70-100 человек и вертолетов Ка-226 в Иране”, – сообщил Мантеги.