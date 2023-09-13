



Россия: Украина нанесла ракетный удар по Севастополю

Ночью 13 сентября российские СМИ и ТГ-каналы Севастополя сообщили о пожаре в районе Килен-балки, якобы из-за ракетной атаки. Позже стало известно, что горит морской завод, пострадали 24 человека.



Местные жители сообщают: "Какой-то дымарь стоит... с моего двора видно. Вон там зарево".



Жители Севастополя сообщают как минимум о двух мощных взрывах. Предположительно, они попали на видео с камер наблюдения на одном из домов.



Губернатора Развозжаев заявил, что Севастополь подвергся ракетной атаке, после которой в районе Килен-балки произошёл пожар. Ему присвоен четвёртый класс. В городе также работало ПВО.