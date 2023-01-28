



Украина ждет полномасштабного наступления РФ до 24 февраля

Российские военные готовятся к новой волне наступления в Украине к 24 февраля и ведут разведку обороны ВСУ на Запорожском направлении. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода".



"Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что это же люди из "Совка", и они считают, что к годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они к 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-то сделать", – сказал Данилов.



Он сообщил, что прежде всего у захватчиков "есть задача по Донецкой и Луганской областям” – полностью выйти на границы областей.



Кроме того, по словам Данилова, российская разведка уже неделю изучает оборонительные возможности украинских сил на Запорожском направлении.



"И сейчас есть определенное накопление войск. Нам это известно, мы понимаем, что происходит в РФ по этому поводу", – сказал он.



При этом секретарь СНБО заявил, что в России уже понимают, что их шансы выиграть войну "равны нулю". Однако для Украины, по его словам, могут быть сложными "минимум месяц-полтора-два, а может, и три".