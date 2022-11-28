



Россия может начать новую ракетную атаку в любой момент

Для подготовки массированной атаки на Украину россиянам нужно в среднем одна-две недели. После предварительных масштабных обстрелов прошло уже 5 дней, поэтому украинцам следует быть готовыми к любым действиям агрессора. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.



"Предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного удара им нужно в среднем от 7 до 14 дней. С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку", - сказал он.



Денисенко призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности, а также сделать запасы воды и зарядить павербанки.



В свою очередь глава пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк также сообщила, что Россия готовятся к новой серии ракетных атак по Украине.



Также она добавил, что это может произойти уже в ближайшие часы.



"В Черном море появился за длительное время, несколько суток не было, ракетоноситель на боевом дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа "Калибр" на своем борту. Это говорит о том, что подготовка шла", - заявила Гуменюк.



Не игнорируйте воздушные тревоги и будьте осторожны!



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что эта неделя может быть такой же сложной, как и прошлая. Россияне могут устроить новые теракты против объектов энергетики.