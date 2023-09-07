



Россия атаковала Одесскую область дронами: один пострадавший

Российская армия в течение трех часов атаковала юг Одесской области “шахедами”. Об этом рассказал глава региона Олег Кипер.



В результате пострадал человек – водитель грузовика получил легкую травму ноги. Кроме того, в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.



Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней, отметил Кипер. На месте находятся оперативные службы, которые ликвидируют последствия атаки.