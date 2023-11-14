



Войска РФ себя истощают в тяжелых боях под Бахмутом

На районе Клищеевки и Андреевки на Бахмутском направлении российские войска проводят штурмовые действия, однако, по словам пресс-офицера 3-й отдельной штурмовой бригады (3-я ОШБр) Александра Бородина, они не добиваются значительных успехов.



В течение последних суток было около 15 попыток провести штурмы с использованием артиллерии, авиации, беспилотных летательных аппаратов и живой силы.



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Бородин отметил, что в районе Бахмута российские войска в основном осуществляют согласованные наступления пехотой, в то время как возле Авдеевки активно используется бронетехника.



Пресс-офицер отметил: "У нас гораздо лучшие оборонительные позиции. Враг активно применяет артиллерию, БПЛА и авиацию. Иногда, считая, что мы устали, они направляют пехоту. Однако в большинстве случаев пехота не достигает значительных результатов и отступает и уничтожается. Этот цикл повторяется. Иногда, когда пехота приближается, мы вынуждены вступать в ожесточенные бои на расстоянии от 50 до 100 метров, но такие случаи становятся редкими. В большинстве случаев они не приближаются настолько близко. И так продолжается. Это можно охарактеризовать как позиционную войну на истощение".