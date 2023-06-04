



Российские добровольцы выдвинули ультиматум губернатору Белгородской области



Российские добровольцы из Легиона “Свобода России” и “Русского добровольческого корпуса” (РДК) после активных боевых действий в течении недели взяли пленных и выступили с заявлением, предлагая губернатору Белгородской области РФ Вячеславу Гладкову явиться к ним на переговоры. Соответствующее видео было опубликовано в пресс-службами РДК и Легиона “Свобода России”.



Командир добровольцев Денис Капустин отметил, что готов освободить пленных в обмен на разговор с Гладковым – о войне, будущем Белгородская области и России как государства в целом. Губернатору Белгородской области РФ предложили приехать на машине “скорой помощи” без оружия и дали время на раздумье до 17:00.



“Если вы сегодня до 17:00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы, в качестве жеста доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем этих двух пленных просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь ведется и на территории вашей Белгородской области”, – говорится в заявлении российских добровольцев. “Поэтому сегодня до 17:00 у вас есть возможность пообщаться без оружия и забрать домой двух граждан РФ, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправило на эту бойню. До встречи!”



Бойцы “РДК” и Легиона “Свобода России” начали вторую фазу военной операции на территории РФ. Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.