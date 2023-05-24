



Российские СМИ: Самолеты и вертолеты в Брянской области сбиты из “Патриотов”

В среду российские Telegram-каналы распространили сообщение, что 13 мая, “4 летательных аппарата были сбиты ЗРК MIM-104 Patriot, расположенном на территории Украины. Погибло 11 человек экипажа".



“Военный осведомитель” объяснил почему, это вряд ли возможно: “Ни оптическая, ни радио или радиолокационная разведка не смогли найти у себя в приграничье большой ЗРК дальнего радиуса действия, состоящий из доброго десятка машин различного назначения, включающих в себя пусковые установки, РЛС, пункт управления, пункт технического обслуживания, антенно-мачтовые устройства и так далее”.



“Помимо этого, ЗРК "Патриот" в идеальных условиях требуется около получаса для развертывания, после чего еще надо свернуться и покинуть позицию, что "Патриоту" также удалось сделать”, – пишет канал.