



РФ завербовала тысячи непальцев на войну против Украины, – СМИ

Многие непальцы, которых РФ завербовала для участия в войне против Украины, сейчас пытаются вернуться назад.



Как сообщает SkyNews, называется цифра в 2 тысячи призванных в российскую армию, и основана она на показаниях вернувшихся солдат и данных российской иммиграции. Эти данные также сопоставлены с оценками активистов, поддерживающих семьи тех, кто все еще на службе или погиб.



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Многие граждане Непала утверждают, что для поездки в Россию им выдавали студенческие или туристические визы. После прибытия они проходили двухнедельное обучение в тренировочном лагере под Москвой, а затем отправлялись на фронт.



Воевать на стороне иностранных вооруженных сил для непальцев является незаконным. Правительство страны выражает обеспокоенность по этому поводу и принимает соответствующие меры.



В январе власти Непала запретили своим гражданам ездить на работу в Россию и Украину, а также призвали Москву выслать на родину всех завербованных непальцев.



Полиция страны активно борется с агентами, помогающими оформить необходимые документы для пересечения границы РФ. По последним данным, арестованы уже 22 подозреваемых.

