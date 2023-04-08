



РФ выпустила по Украине почти 5 тыс. ракет на $16 млрд

За 13 месяцев полномасштабной войны Российская Федерация выпустила по Украине почти 5 тысяч ракет на сумму порядка 16 млрд долл.



Из-за дефицита "Калибров" и Х-555/Х-101 Москва вынуждена использовать дорогие Х-47 "Кинжалы", неточные Х-22 и значительно уменьшить интенсивность обстрелов. Такие цифры озвучили аналитики Forbes.



Они подсчитали, что с начала полномасштабного РФ применила для обстрелов Украины:



🚀 около 2475 ракет большой дальности стоимостью 12,5 млрд долл.;

🚀 около 2300 ракет малой дальности на сумму 3,5 млрд долл.



Для сравнения аналитики привели показатели ракетных атак США.



Так, на бомбардировку Ирака в 2003 году Америка использовала ракет приблизительно на 1 млрд долл. Почти во столько же обошелся ракетный удар по Ираку в 1991 году во время операции "Буря в пустыне".



На воздушную войну против боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии американские военные тратили до 10 млн долл. в день, что в 4 раза меньше, чем среднестатистические расходы Кремля.



"Таким образом, обстрелы Украины стали одной из самых дорогих ракетных кампаний в современной истории. Но, в отличие от операций США и союзников, они не дали ощутимого преимущества для РФ на поле боя и не стали эффективными для разрушения экономики Украины", – констатировали эксперты Forbes.