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РФ в Украине все чаще применяет кассетные авиабомбы, – британская разведка
29.11.2023 13:46 Mignews.ua

РФ в Украине все чаще применяет кассетные авиабомбы, – британская разведка

Войска РФ начали чаще применять 500-килограммовую кассетную авиабомбу РБК-500 на фронте. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 29 ноября.

Применяется РБК-500 против украинских сил на Угледарской оси и вблизи Авдеевки в Донецкой области. При этом в разведке отмечают, что РФ могла добавить к авиабомбе РБК-500 модуль УМПК, что позволяет самолету-носителю выпускать боеприпас за много километров от цели.

Надо сказать, что в зависимости от варианта такая авиабомба способна выбрасывать от 100 до 350 суббоеприпасов, который обычно взрывается или сотнями высокоскоростных осколков, или одним большим кумулятивным снарядом. При этом в британской разведке отмечают, что обычно российские планирующие бомбы имеют низкую точность.
 

 

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