



РФ в Украине все чаще применяет кассетные авиабомбы, – британская разведка

Войска РФ начали чаще применять 500-килограммовую кассетную авиабомбу РБК-500 на фронте. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 29 ноября.



Применяется РБК-500 против украинских сил на Угледарской оси и вблизи Авдеевки в Донецкой области. При этом в разведке отмечают, что РФ могла добавить к авиабомбе РБК-500 модуль УМПК, что позволяет самолету-носителю выпускать боеприпас за много километров от цели.



Надо сказать, что в зависимости от варианта такая авиабомба способна выбрасывать от 100 до 350 суббоеприпасов, который обычно взрывается или сотнями высокоскоростных осколков, или одним большим кумулятивным снарядом. При этом в британской разведке отмечают, что обычно российские планирующие бомбы имеют низкую точность.

