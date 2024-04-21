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РФ усилит обстрелы Украины: прогноз ВС ВСУ
21.04.2024 12:57 Алина Груднева

РФ усилит обстрелы Украины: прогноз ВС ВСУ

Россияне усилят обстрелы Украины, имея в запасе достаточное количество ракет.

По данным РБК-Украина, такой прогноз в эфире национального телемарафона озвучил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

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"Конечно, враг будет интенсифицировать удары по нашей территории. Будет пытаться выбить энергетическую, критическую инфраструктуру, насколько это возможно", - отметил он.

Евлаш подчеркнул, что некоторых ракет у россиян достаточно много в запасе. Некоторые же ракеты им приходится "буквально с конвейера выпускать и применять" по территории Украины.

Спикер ВС ВСУ добавил, что военным нужно держаться и отражать атаки, пока страна не получит системы ПВО и F-16.

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