



РФ ударила по Одессе ракетой Х-59: показаны последствия

Во вторник, 13 февраля, российские войска запустили по Одессе ракету Х-59.



По данным Сил обороны юга Украины, ПВО смогла перехватить цель, но из-за обломков есть повреждения.



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"Враг направил по Одессе управляемую авиационную ракету Х-59 с самолетов тактической авиации, которые маневрировали над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.



Ракета была перехвачена на подлете в городу с моря. Ее обломки рухнули на недостроенное здание. Также из многоэтажных домов в прибрежной зоне были выбиты стекла. Информация о пострадавших не поступала. На месте падения обломков работают взрывотехники.

