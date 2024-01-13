



РФ пытается наступать: в ISW назвали направления

Российские войска пытаются наступать, незначительно продвинувшись к востоку от Веселого, что к северо-востоку от Бахмута, а к юго-западу от Донецка продолжаются позиционные бои.



По данным американского института изучения войны, россияне добились незначительного усиления к северо-западу от Авдеевки.



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По данным ISW, к январю 2024 года западная группировка российских войск менее истощена и лучше подготовлена, чем другие группировки, что позволяет ей быть более эффективной в наступательных действиях.



По оценке аналитиков, в настоящее время ВС РФ могут вести только локальные боевые действия в Харьковской области. Они, вероятно, носят отвлекающий характер, чтобы отвлечь украинские силы от потенциального наступления на Купянск.