



РФ "прощупывает" системы ПВО в Киеве

Россия на фоне ситуации на фронте "прощупывает" системы ПВО, чем объясняется ракетная атака на Киев, осуществленная утром, 11 ноября.



Такое мнение выразил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.



"На самом деле это не секрет, что Киев по сравнению с другими городами лучше всего защищен системами ПВО. И возникает у россиян вопрос: оставили ли мы те имеющиеся силы и средства, которые были в Киеве, или изменили место их расположения, а также какой уровень готовности расчетов и какое наличие боекомплектов", - подчеркнул он.



По словам Тимочко, такую "разведку" россияне проводят в связи со штурмом украинскими войсками Авдеевки, а также из-за применения авиации и активных обстрелов юга.