



РФ потеряла в Украине более 900 элитных военных

Россия потеряла в Украине более 900 элитных военных: спецназовцев, морских пехотинцев и десантников.



Об этом пишет BBC.



По их данным, установлена гибель:



▪️151 военнослужащего спецназа ГРУ, из них 22% офицеры;



▪️245 Росгвардейцев, в том числе спецназ, СОБР и ОМОН. Почти у каждого четвертого было офицерское звание. Как минимум 16 погибших имели краповый берет;



▪️минимум 20 сотрудников ФСБ и ФСО. Среди погибших и офицеры самых засекреченных подразделений;



▪️наибольшие среди десантников потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы: более 80 погибших офицеров, в том числе командир полка;



▪️в самом элитном отряде ВДВ – 45-й гвардейской бригаде спецназа погибло 14 военнослужащих;



▪️морпехи: больше всего потерь понесла 810-я бригада, базирующаяся в Крыму. Погибли минимум 56 человек, в том числе 2 командира бригады;



▪️ликвидировано 67 военных летчиках, включая штурманов и бортмехаников (экипажи боевых самолетов и вертолетов – элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет).



Общевойсковые подразделения армии РФ были не готовы к штурмам. Из-за этого российским элитным отрядами пришлось решать задачи, которые обычно ставятся перед перед пехотой.