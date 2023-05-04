



РФ подвергла обстрелу Киев и Одессу

В ночь на четверг, 4 мая 2023 года, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Жителей Киевской области предупреждали об угрозе обстрелов.

"Киевщина! Угроза вражеских обстрелов", – сообщили в ОВА.



Кроме того, сообщается, о звуках взрывов в Киеве. В КМВА заявили, что в столице работает ПВО. Также силы ПВО работают в Киевской области.



Обновлено 06:28. По данным ОК "Юг", по Одессе ночью россияне направили 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136. "Дроны ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - говорится в сообщении. Отмечается, что на хвостовиках дронов "сакрально" отмечена причина атаки.