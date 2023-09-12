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РФ перебрасывает резервы из глубокого тыла, чтобы ВСУ не прорвали оборону
12.09.2023 14:20 Дара Киевская

РФ перебрасывает резервы из глубокого тыла, чтобы ВСУ не прорвали оборону

Российские войска с целью недопущения прорыва линии фронта украинскими Силами обороны проводят перегруппировку сил между направлениями и перебрасывают на фронт тыловые резервы.

"Россияне стягивают резервы для недопущения прорыва своей обороны украинскими войсками. По имеющейся информации, чтобы избежать прорыва линии своей защиты, враг перегруппировывает войска между операционными направлениями и перебрасывает на фронт резервы из глубины территории России", - говорится в сообщении Military Media Center.

Кроме этого, "противник увеличил интенсивность применения управляемых авиационных бомб, барражирующих боеприпасов "Ланцет" и ударных БпЛА "Shahed".

 

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