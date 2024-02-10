



РФ не признали спонсором терроризма: в Украине предупредили о рисках

Отказ Международного суда ООН признавать Россию спонсором терроризма по делу о сбитии самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над Донецкой области будет иметь последствия.



Такое предупреждение сделал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии Liberation.



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Таким образом он прокомментировал решение суда в Гааге, принятое 31 января. Тогда была подтверждена меньшая часть обвинений со стороны Украины в адрес РФ по делу о финансировании терроризма.



Согласно пояснению ГУР, суд решил, что РФ нельзя признавать , потому что не было перевода денег на счета для приобретения оружия, а было "само применение оружия, что повлекло за собой человеческие жертвы".



"Это позор для международной судебной системы, это решение суда является ошибкой и катастрофой. Непризнание очевидных фактов будет иметь очень важные последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран", - предупредил Буданов.



По его словам, из-за решения суда в Гааге есть серьезный риск того, что в случае, если РФ даст боевикам ЗРК, а не деньги, и те собьют гражданский самолет, "то, в принципе, это не будет считаться терроризмом".