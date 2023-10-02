



РФ не под силу заблокировать экспорт украинского зерна в Черном море

Гуманитарные коридоры в Черном море продолжают работать, демонстрируя свою эффективность, заявил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.



"Заработал гуманитарный коридор. Мы не можем говорить, что "зерновая инициатива" работает, поскольку нет сегодня "зернового соглашения". Несмотря на это вышло пять судов из портов Великой Одессы. Это было навигационное задание для военно-морских сил, Вооруженных сил Украины вывезти эти суда, дать путь тем кораблям, которые остались в портах после 24 февраля 2022 года и были заблокированы", - отметил Братчук в эфире телемарафона "Единые новости".



По его словам, главным достижением украинских военных является то, что они "смогли сработать и в обратном направлении": два балкера, которые должны были загрузить украинскую агропродукцию, смогли отправиться в порты назначения в Азии и в Африке.



"Позиция Украины в том, что с врагом договариваться никто не будет, подыгрывать и реагировать на его ультиматумы никто не собирается", - цитирует спикера ОВА "Интерфакс-Украина".



Вместе с тем, Братчук выразил надежду, что зерновое соглашение будет существовать и работать без участия РФ.