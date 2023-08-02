



РФ может развернуть в Украине новое формирование, – британская разведка

Для войны в Украине РФ начала формировать новые силы в виде армейского соединения. Вероятно, как резервную. Об этом идет речь в традиционном отчете Министерства обороны Великобритании, опубликованном в Twitter.



Так, в ведомстве заметили, что начала формировать большие новые соединения для усиления своих сухопутных войск РФ где-то в последние два месяца. В том числе и 25-ю общевойсковую армию.



Аналитики управления разведки Министерства обороны Великобритании отмечают, что после вторжения в Украину Россия преимущественно задействовала мобилизованных резервистов для пополнения существующих формирований или в составе пехотных полков. Она редко создавала новые общевойсковые организации, такие как общевойсковые армии. Исключением стал 3-й армейский корпус, созданный летом 2022 года, в целом на поле боя показавший себя плохо.



"Россия, вероятно, развернет любое новое формирование в Украине как резервную силу. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы перед лицом НАТО, – говорится в отчете.



Эксперты подчеркивают, что несмотря на все, без новой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы укомплектовать хотя бы одну новую армию.

