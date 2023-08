Для войны в Украине РФ начала формировать новые силы в виде армейского соединения. Вероятно, как резервную. Об этом идет речь в традиционном отчете Министерства обороны Великобритании, опубликованном в Twitter.



Так, в ведомстве заметили, что начала формировать большие новые соединения для усиления своих сухопутных войск РФ где-то в последние два месяца. В том числе и 25-ю общевойсковую армию.



Аналитики управления разведки Министерства обороны Великобритании отмечают, что после вторжения в Украину Россия преимущественно задействовала мобилизованных резервистов для пополнения существующих формирований или в составе пехотных полков. Она редко создавала новые общевойсковые организации, такие как общевойсковые армии. Исключением стал 3-й армейский корпус, созданный летом 2022 года, в целом на поле боя показавший себя плохо.



"Россия, вероятно, развернет любое новое формирование в Украине как резервную силу. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы перед лицом НАТО, – говорится в отчете.



Эксперты подчеркивают, что несмотря на все, без новой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы укомплектовать хотя бы одну новую армию.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Rnm7SnEtSJ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lL2Ac36Q85