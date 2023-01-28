



РФ готовит операцию по дискредитации военно-политического руководства Украины

Российские спецслужбы готовят очередную спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства Украины



Известно, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства.



В частности, дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского, и тому подобное.



Среди прочего, кампания будет включать "вброс" сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ.



Цель ИПСО – посеять неуверенность в оборонных возможностях нашего государства среди украинских граждан и международных партнеров. Это, по мнению российских спецслужб, должно повлечь за собой политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции.