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РФ формирует элитную группу ВВС для операций в Украине,– разведка Великобритании
22.05.2023 15:43 Ирина Демьянова

РФ формирует элитную группу ВВС для операций в Украине,– разведка Великобритании

Россия создает "элитную" группу ВВС для операций по наземным ударам в Украине, сообщило министерство обороны Великобритании в сводке разведданных в понедельник утром.

В Минобороны Великобритании заявили, что подразделение "Шторм" "скорее всего будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34 Fullback и эскадрильи ударных вертолетов".

Типы самолетов предполагают, что основная роль подразделения будет заключаться в штурмовых операциях.

В министерстве заявили, что создание подразделения показывает, как Кремль воспринимает действия своих регулярных эскадрилий в Украине.
 

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