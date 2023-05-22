



РФ формирует элитную группу ВВС для операций в Украине,– разведка Великобритании

Россия создает "элитную" группу ВВС для операций по наземным ударам в Украине, сообщило министерство обороны Великобритании в сводке разведданных в понедельник утром.



В Минобороны Великобритании заявили, что подразделение "Шторм" "скорее всего будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34 Fullback и эскадрильи ударных вертолетов".



Типы самолетов предполагают, что основная роль подразделения будет заключаться в штурмовых операциях.



В министерстве заявили, что создание подразделения показывает, как Кремль воспринимает действия своих регулярных эскадрилий в Украине.

