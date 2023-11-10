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Разведка: удар российской ракеты в гражданское судно - плохая тактика летчика | Фото: скриншот
10.11.2023 15:42 Дара Киевская

Разведка: удар российской ракеты в гражданское судно - плохая тактика летчика

Российская ракета Х-31 (AS-17 KRYPTON), попавшая в гражданское грузовое судно под либерийским флагом, заходившее в украинский порт 8 ноября, вероятно использовалась для поражения украинских военных радаров в этом районе.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Существует реальная возможность того, что ракета AS-17, запущенная с воздуха, в отсутствие сигнатуры военного радара, попала на радар гражданского судна. Если это так, то это свидетельствует о плохой тактике применения оружия со стороны российского летчика", - уточнили в британской разведке.

Также отмечается со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры Украины, что судно загружалось железной рудой, предназначенной для Китая.

 


Как сообщал Mignews, 8 ноября российская ракета, выпущенная с самолетов тактической авиации в Черном море, попала в гражданское судно под флагом Либерии в момент его захода в украинский порт.

В результате удара погиб лоцман, еще один работник порта ранен, 3 члена экипажа судна, граждане Филиппин, также получили ранения, один из них госпитализирован.

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