Разведка: удар российской ракеты в гражданское судно - плохая тактика летчика

Российская ракета Х-31 (AS-17 KRYPTON), попавшая в гражданское грузовое судно под либерийским флагом, заходившее в украинский порт 8 ноября, вероятно использовалась для поражения украинских военных радаров в этом районе.



Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.



"Существует реальная возможность того, что ракета AS-17, запущенная с воздуха, в отсутствие сигнатуры военного радара, попала на радар гражданского судна. Если это так, то это свидетельствует о плохой тактике применения оружия со стороны российского летчика", - уточнили в британской разведке.



Также отмечается со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры Украины, что судно загружалось железной рудой, предназначенной для Китая.





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 November 2023.



November 10, 2023