



Россия обстреляла гражданское судно под флагом Либерии: есть жертвы. Фото

Российская ракета, выпущенная с самолетов тактической авиации в Черном море, попала в гражданское судно под флагом Либерии в момент его захода в украинский порт.



Как сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины, погиб лоцман, еще один работник порта ранен, 3 члена экипажа судна - граждане Филиппин также получили ранения.



"Продолжая террор гражданского судоходства, враг коварно ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области с самолетов тактической авиации в Черном море. Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт. 3 члена экипажа - граждане Филиппин - ранены, один из них госпитализирован", - отмечается в сообщении.











