Попытки российских оккупационных властей вернуть в строй подводную лодку "Ростов-на-Дону", поврежденную во время ракетной атаки утром в среду, 13 сентября, займет длительное время и потребует очень больших финансовых расходов.



Об этом сообщается в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в пятницу, 15 сентября.



"Рано утром 13 сентября 2023 года несколько ракет поразили судостроительный завод "Севморзавод" на территории Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России (ЧФ). Десантный корабль "Минск" и подводная лодка проекта "Кило 636.3" "Ростов-на-Дону" получили повреждения во время прохождения технического обслуживания в сухих доках. Несмотря на то, что Министерство обороны России преуменьшает ущерб, нанесенный судам, данные из открытых источников указывают на то, что "Минск" почти наверняка функционально разрушен, а "Ростов", вероятно, получил катастрофические повреждения", - отмечает британская разведка.



Таким образом, перед ЧФ РФ стоит серьезная проблема в поддержании технического обслуживания флота.



"Любые попытки вернуть подлодку в строй, скорее всего, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов. Существует реальная вероятность того, что сложная задача по вывозу обломков из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы", - подчеркнули в Минобороны, добавив, что потеря оккупантами подводной лодки "Ростов-на-Дону" лишает ЧФ РФ одной из четырех подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, которые сыграют важную роль в нанесении ударов по Украине.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 September 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tKSmS6UlRk



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NsvSVAkC60