



Расстрел "Небесной сотни": перед судом предстанет бывшее руководство Украины

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование в отношении бывшего руководства Украины за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года. Обвинительный акт направлен в суд.



В совершении преступлений обвиняются члены преступной группы - бывшие высокопоставленные чиновники:

президент Украины;

министр внутренних дел Украины;

заместитель министра внутренних дел Украины;

глава СБУ;

первый заместитель главы СБУ - руководитель Антитеррористического центра;

министр обороны Украины;

начальник Главного управления - командующий внутренних войск Министерства внутренних дел Украины;

и.о. начальника ГУМВД Украины в Киеве;

заместитель начальника ГУМВД Украины - начальник милиции общественной безопасности;

командир ПМОН "Беркут" при ГУМВД Украины в Киеве".

В ходе следствия установлено, что фигуранты дела 18-20 февраля 2014 года отдавали приказы и принимали соответствующие решения по применению сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих на то оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы и прекращения акций протеста. Это делалось с превышением власти, служебных полномочий, без всяких законных оснований.



В Офисе генерального прокурора заявили, что в первой половине дня 18 февраля 2014 года члены преступной группы во главе с экс-президентом (Виктор Янукович - ред.), используя полномочия, силы и средства возглавляемых ими ведомств, организовали силовой разгон участников уличного шествия к Верховной Раде Украины в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента Украины.



Кроме того, после обеда 18 февраля 2014 года обвиняемые организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции". А утром 20 февраля - расстрел митингующих сотрудниками роты специального назначения ПМОН "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве.



"Такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 человек и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен", - уточнили в ГБР.



Во избежание ответственности бывшие чиновники сбежали из Украины, поэтому досудебное расследование осуществлялось по специальной процедуре, а следственным судьей в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Всего уголовное производство объединяет в себе 1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста и насчитывает 1878 томов собранных материалов.



Фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы.