



Пятый энергоблок оккупированной ЗАЭС переводят в "холодную остановку", – МАГАТЭ

5-й энергоблок оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции так называемая "администрация" переводит в состояние "холодной остановки". Напомним, ранее на этом энергоблоке произошла утечка, о чем заявлял Энергоатом и подтверждала МАГАТЭ.



Так, в отчете МАГАТЭ говорится, что такое решение принято для того, чтобы специалисты могли определить причину обнаружения бора в контуре охлаждения, оставляя один из шести реакторов станции – 4-й энергоблок – в состоянии "горячей останова" для производства пара и тепла.



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При этом оккупационная администрация заверила МАГАТЭ, что не планирует для замены 5-го переводить в состояние "горячего останова" 2-й энергоблок.



"После холодной остановки ЗАЭС проведет тесты, чтобы определить, почему во вторичном контуре охлаждения одного из парогенераторов энергоблока обнаружен низкий уровень бора", – говорится в заявлении.



Напомним, 16 ноября стало известно, что в результате перевода – в нарушение условий лицензии Госатомрегулирования и требований Энергоатома – 5-го энергоблока временно оккупированной ЗАЭС в "горячее" состояние произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй.



В то же время, несмотря на имеющиеся нарушения, оккупационное руководство не спешило переводить блок в состояние "холодного останова", используя пар, который генерирует 5-й энергоблок, для отопления и обеспечения собственных нужд станции.