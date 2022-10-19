



Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины

Президент РФ Владимир Путин объявил, что о введении военного положения на аннексированных украинских территориях.



Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей.



О своем решении Путин объявил на заседании Совета безопасности РФ.



В сети уже появилась информация о том, что означает введение военного положения:



- ограничение въезда, выезда и свободы передвижения, досмотр, ограничение выбора места жительства;

- комендантский час;

- военная цензура в сфере коммуникаций;

- усиление секретности в государственных и местных органах;

- ограничение продажи оружия, опасных веществ, наркотиков, лекарств и алкоголя, их временное изъятие у граждан;

- запрет митингов и забастовок;

- запрет общественных, международных или иностранных организаций, подрывающих безопасность страны;

- принудительные работы для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов и борьбе с пожарами и эпидемиями;

- изъятие частного имущества с последующей компенсацией