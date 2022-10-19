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Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины
19.10.2022 14:52 Ольга Белозерова

Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины

Президент РФ Владимир Путин объявил, что о введении военного положения на аннексированных украинских территориях.

Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей. 

О своем решении Путин объявил на заседании Совета безопасности РФ.
  
В сети уже появилась информация о том, что означает введение военного положения:

- ограничение въезда, выезда и свободы передвижения, досмотр, ограничение выбора места жительства;
 - комендантский час;
 - военная цензура в сфере коммуникаций;
 - усиление секретности в государственных и местных органах;
 - ограничение продажи оружия, опасных веществ, наркотиков, лекарств и алкоголя, их временное изъятие у граждан;
 - запрет митингов и забастовок;
 - запрет общественных, международных или иностранных организаций, подрывающих безопасность страны;
 - принудительные работы для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов и борьбе с пожарами и эпидемиями;
 - изъятие частного имущества с последующей компенсацией

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