



Прогноз: РФ готовится к новым массированным ударам по Украине

Россия готовится к новым массированным ударам по территории Украины, о чем свидетельствует активизация разведывательных дронов.



Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.



"Они проводят разведку достаточно системно. Мы фиксируем и заземляем все эти летательные аппараты. Но все же мы наблюдаем определенную активность. В частности, в тот промежуток времени, когда они готовятся. Скажем, мы оцениваем этот момент, что они готовятся к проведению ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы знать, куда попасть", - пояснила Гуменюк.



По ее словам, как правило, россияне пытаются при помощи дронов выявить объекты критической инфраструктуры, хотя основная часть внимания сил РФ сосредоточена на военных объектах.



"В частности, и средств противовоздушной обороны, которые враг пытается отыскать, чтобы во время одной из волн атак "заглушить" и достичь "результатов", - добавила Гуменюк.



Она добавила, что в настоящее время на боевом дежурстве в Черном море количество российских кораблей снизилось. В частности, там размещено пять ракетоносителей вместо шести. Подводная лодка зашла в пункт базирования. На это, как пояснила Гуменюк, могло повлиять несколько факторов. Например, штормовая погода или переснаряжение.



"В настоящий момент общий залп мы оцениваем как 36 "Калибров", которые готовы у них. А общая группировка состоит из 11 кораблей, в том числе и те, из которых и запускаются дроны-разведчики. В принципе они готовы, как и мы готовы. Помним, что сигналы воздушной тревоги нельзя игнорировать", - резюмировала Гуменюк.