



Пригожин намекнул на окончание миссии "Вагнера" в Украине

Российская частная военная компания "Группа Вагнера", принимавшая активное участие в агрессии России против Украины, переживает не лучшие времена. Слухи о вероятном выводе ЧВК Вагнера из Украины подтвердил ее глава Евгений Пригожин.



Он дал понять, что его наемники не могут захватить украинский город Бахмут. Он обвинил Министерство обороны России в препятствовании операциям его ЧВК в Украине.



" Наступление идет не так быстро, как хотелось бы. Думаю, они [вагнеровские наемники] взяли бы Бахмут до Нового года, если бы не наша чудовищная военная бюрократия и не блокпосты, которые ставятся каждый день. Сегодня у нас есть определенное количество структурных изменений. Прекращен прием заключенных в наши ряды", - сказал Пригожин.



По словам Пригожина, количество бойцов в его ЧВК сокращается из-за потерь и расторжения контрактов.



"Конечно, в какой-то момент численность личного состава уменьшится. Соответственно, мы не сможем выполнять те задачи, которые хотели бы", - сказал Пригожин.



Он также посетовал на то, что регулярные войска не имеют успеха на других участках фронта.



"Если бы сегодня на разных направлениях было 3-5 ЧВК типа Вагнера, я думаю, мы бы уже полоскали носки в Днепре", - заверил Пригожин.



По данным российских правозащитников, Вагнер завербовал для войны в Украине около 50 000 заключенных. 85-90% из них были убиты в боях за Бахмут. Группировке удалось добиться весьма скромных успехов на этом направлении, потеряв при этом почти весь личный состав.



С 1 февраля набор заключенных в ЧВК Вагнера прекращен. Вербовкой заключенных займется Министерство обороны России.



