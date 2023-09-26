



Президент Латвии: Если Украина проиграет, РФ может устроить мировую войну

Поражение Украины в войне против РФ может иметь потенциальные геополитические последствия, включая возможность наступления третьей мировой войны, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.



Латвийский глава государства убежден, что если Россия увидит, что Запад не сплочен, что он недостаточно поддерживает Украину, тогда нужно "начинать бояться на самом деле" того, что будут дальнейшие провокации РФ, в том числе против членов НАТО, передает РБК-Украина.



"Если Украина будет не в состоянии защитить себя, если она проиграет, тогда это действительно откроет путь к мировой войне. Если агрессора не остановить, агрессор уйдет так далеко, как только сможет", - отметил Ринкевичс.



По его словам, лучший путь предотвратить третью мировую войну, это всеми силами помогать Украине.



"Мы должны предоставить Украине все, что она просит. Мы должны сделать все, что необходимо, чтобы усилить Украину, ее выносливость", – подчеркнул президент Латвии.