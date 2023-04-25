



Президент Бразилии: Вторжение России в Украину неприемлемо

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник раскритиковал российское вторжение в Украину, но сказал, что никто не говорит о мире в том, что он назвал “безумной войной”.



Выступая во время визита в Испанию, Лула сказал, что его страна стремится найти формулу мира для прекращения конфликта.



“Я понимаю европейский взгляд на эту войну. Недопустимо, чтобы одна страна вторгалась в другую, но это война, в которой я не вижу, чтобы кто-то говорил о мире”, — сказал он в своем выступлении на деловой конференции.

