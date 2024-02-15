



Премьер Словакии оскандалился заявлением об оккупированных территориях Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не считает, что Россия окинет захваченные территории в Донецкой и Луганской областях, а также Крым.



Такой прогноз он озвучил в интервью новостному порталу Hlavné správy.



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"Если кто-то думает, что единственное решение заключается в том, что россияне вернутся на границу, где они находились до 2022 года, и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально. Мы должны приспособиться к новой реальности. Наивно полагать, что россияне уйдут из Донбасса и Луганска, наивно думать, что они покинут Крым", - считает он.



По словам Фицо, он не думает, что существует военное решение конфликта в Украине.



"Очень хочу, чтобы эта война закончилась. В противном случае мы станем свидетелями большого числа жертв с обеих сторон. Не могу представить, как будет выглядеть мир между Россией и Украиной, но он придет, и этот мир будет болезненным", - резюмировал Фицо.